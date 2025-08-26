SpaceX cancela el más reciente lanzamiento de Starship por mal tiempo

The Swiss voice in the world since 1935

El mal tiempo obligó a SpaceX a posponer este lunes el lanzamiento de su prototipo de cohete Starship, clave para las aspiraciones de Elon Musk de colonizar Marte, así en como los planes de la NASA de llevar de nuevo a astronautas a la Luna. 

El décimo vuelo de prueba, que ahora podría ocurrir el martes, llega en un momento de mayor escrutinio para el vehículo de lanzamiento más potente del mundo, tras una serie de fallos que comienzan a suscitar dudas sobre su viabilidad.

Con una altura de 123 metros, el gigante de acero inoxidable estaba listo para despegar desde la base Starbase de la empresa, al sur de Texas, en un lapso de tiempo que se abrió a las 18H30 locales (23H30 GMT).

Se trata del segundo retraso en dos días, después de que una fuga en el sistema terrestre frustrara un intento previo el domingo.

El objetivo de la misión es someter la etapa superior, destinada en última instancia a transportar tripulación y carga, a pruebas de estrés estructural mientras vuela alrededor de medio mundo antes de amerizar en el océano Índico.

SpaceX también probará nuevos materiales para el escudo térmico e intentará desplegar satélites Starlink simulados como carga. 

El agresivo enfoque de la empresa de «fracasar rápido, aprender rápido» le ha acreditado con un liderazgo indiscutible en los lanzamientos espaciales gracias a su familia de cohetes Falcon.

Sus cápsulas Dragon son las únicas naves espaciales estadounidenses que transportan astronautas a la Estación Espacial Internacional, mientras que Starlink se ha convertido en un activo geopolítico.

Aunque crece la preocupación sobre si estos éxitos se traducirán en Starship, un cohete como ninguno de los anteriores. La fase superior ha explotado en los tres vuelos de prueba de 2025.

Incluso si el décimo vuelo tiene éxito, todavía quedan por delante grandes obstáculos.

«Quedan miles de retos de ingeniería tanto para la nave como para el propulsor, pero quizás el mayor de ellos sea desarrollar un escudo térmico orbital totalmente reutilizable», afirmó Musk, su fundador, en una transmisión en línea.

Además, los retrasos en la Starship podrían afectar al programa Artemis de la NASA, cuyo objetivo es llevar a los astronautas estadounidenses de vuelta a la Luna a mediados de 2027 utilizando una versión modificada de la Starship como vehículo de aterrizaje.

