SpaceX cierra su primer día en Wall Street con una subida del 19,3 %

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Nueva York, 12 jun (EFE).- Las acciones de SpaceX cerraron este viernes su primer día de cotización en el índice Nasdaq de Wall Street con una subida del 19,3 %, tras protagonizar la mayor salida a bolsa de la historia.

Los títulos de la empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) terminaron la jornada en 161,11 dólares, por encima de los 150 dólares con los que empezó a cotizar y de los 135 dólares fijados en su oferta pública inicial (OPI).

La compañía marcó un récord en términos de recaudación en una salida a bolsa, al captar más de 75.000 millones de dólares, por encima de los 25.600 millones obtenidos por la petrolera saudí Aramco en 2019.

SpaceX saldó la sesión de hoy con una capitalización de 2,1 billones de dólares y se estableció como la séptima mayor cotizada del mundo, por detrás de Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon y TSMC.

La empresa creada y dirigida por el magnate Elon Musk empezó a cotizar en Nasdaq más de dos horas después del arranque de la jornada.

En su mejor momento, poco después, las acciones de SpaceX tocaron los 176,52 dólares, una subida del 30 %.

El volumen de negociación de los títulos, que tienen el símbolo SPCX, alcanzó unos 503 millones de acciones en la sesión, uno de los más altos de los últimos años.

Musk, que era ya la persona más rica del mundo antes de la OPI de SpaceX, se convirtió también en el primer billonario del mundo, según estimaciones de mercado basadas en la valoración de sus participaciones en la compañía aeroespacial y en Tesla.

El empresario aseguró este viernes desde Starbase (Texas), antes de la apertura de Wall Street, que SpaceX busca desarrollar la tecnología necesaria para convertir a la humanidad en una «civilización multiplanetaria» y «hacer posible que cualquier persona pueda viajar algún día a la Luna, Marte o incluso más allá del sistema solar».

Mientras, en Nueva York, la presidenta y jefa de operaciones de SpaceX, Gwynne Shotwell, escenificó el toque de campana mientras cientos de curiosos se acercaron a la sede del Nasdaq, en la icónica plaza de Times Square. EFE

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