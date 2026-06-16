SpaceX consiguió recaudar el récord de 85.700 millones de dólares en su salida a bolsa

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Las acciones de SpaceX se dispararon un 20% el lunes, en una jornada en la que la compañía anunció haber recaudado el récord de 85.700 millones de dólares en su salida a bolsa, el viernes.

Esta segunda jornada de subidas consolidó el espectacular debut de SpaceX en Wall Street, eclipsando las anteriores salidas a bolsa más importantes.

El despegue de SpaceX contribuyó a convertir a Musk en el primer billonario del mundo.

Los acciones subieron un 19,7% en la sesión del lunes hasta alcanzar los 192,8 dólares, ampliando la subida del 19% registrada el viernes en su debut en el Nasdaq. Cada título de SpaceX cotizaba a 135 dólares en la apertura del viernes.

Las subidas de dos jornadas aumentaron a más de 2,5 billones de dólares el valor de mercado de la compañía aeroespacial de Musk, lo que la sitúa entre las seis empresas más grandes del mundo, por delante de Broadcom, Saudi Aramco y Tesla, y justo por detrás de Amazon.

SpaceX vendió casi 639 millones de acciones, 83 millones de estas de forma adicional, lo que elevó el total recaudado a 85.700 millones de dólares, superando los 75.000 millones inicialmente previstos.

Fundada conjuntamente por Musk en 2002, la startup de cohetes se ha expandido desde entonces hasta convertirse en un importante operador de satélites y ha incorporado su empresa de inteligencia artificial, xAI, que incluye la plataforma de redes sociales X, anteriormente conocida como Twitter.

La valorización de la empresa residen en gran medida en las promesas de Musk de que SpaceX llevará humanos a Marte y que construirá centros de datos para la IA en el espacio.

arp/msp/dga/lb