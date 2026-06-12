SpaceX debuta en Wall Street con un primer precio de 150 dólares y una subida del 11 %

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Nueva York, 12 jun (EFE).- La empresa aeroespacial SpaceX debutó este viernes en el índice Nasdaq de Wall Street a un precio de 150 dólares por acción, lo que supone una subida de en torno al 11 % respecto al precio fijado en su oferta pública inicial (OPI), de 135 dólares por título.

La compañía del magnate Elon Musk había estructurado su OPI en 555,6 millones de acciones, con las que logró captar alrededor de 75.000 millones de dólares en lo que ya se considera la mayor salida a bolsa de la historia, tras superar el récord establecido en 2019 por la petrolera saudí Aramco, de 25.600 millones.

En los primeros compases de negociación, el precio del valor ha mostrado volatilidad y, hacia las 12.00 hora local de Nueva York (16.00 GMT), las acciones se situaban en torno a los 166 dólares, lo que eleva la subida acumulada a cerca del 23 % respecto al precio de la OPI.

Esto situaría la capitalización bursátil de la compañía en torno a los 2,2 billones de dólares.

Con esta valoración, la compañía se incorpora al grupo de las mayores empresas cotizadas de Estados Unidos, dominado por las grandes tecnológicas, por detrás de Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft y Amazon.

Sin embargo, el precio fue inferior al de algunas predicciones previas a su salida, ya que se había estimado que podría llegar a los 175 dólares por acción.

Con esta operación, Musk pasa a ser la primera persona del mundo con una fortuna de un billón de dólares.

La empresa automovilística Tesla, de la que Musk también es director ejecutivo, también cotiza en le Nasdaq.

El magnate siguió la entrada a bolsa de su empresa aeroespacial desde Texas y la presidenta de SpaceX Gwynne Shotwell desde las oficinas de Nasdaq en Nueva York. Ambos escenificaron el toque de campana que abre la sesión bursátil.

SpaceX es la primera en salir a bolsa de un grupo de grandes firmas relacionadas con la IA encabezadas por Anthropic, que tiene una valoración privada de 965.000 millones, OpenAI (850.000 millones), ambas posiblemente este año, así como Perplexity (20.000 millones), en 2028.

La buena recepción de la empresa pone de manifiesto la apuesta de los inversores por las grandes tecnológicas y la evolución de la IA. EFE

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