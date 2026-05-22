SpaceX lanza con éxito su Starship V3, tras un intento fallido en Texas

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Washington, 22 may (EFE).- SpaceX lanzó con éxito este viernes desde Starbase, en el sur de Texas, su nave Starship (V3), tras suspender un intento de despegue en la víspera por problemas técnicos, en una prueba clave para el programa con el que pretenden desarrollar misiones a la Luna y Marte.

El despegue marca el primer vuelo de prueba de la nave más grande y potente desarrollada por la empresa del magnate Elon Musk, que tiene previsto volver a su base una hora después del lanzamiento, para poner a prueba el sistema reutilizable. EFE

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