SpaceX mostró un prototipo de dispositivo de IA a inversores, según WSJ

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Nueva York, 1 jul (EFE).- La empresa SpaceX, dirigida por el magnate Elon Musk, mostró un prototipo de dispositivo de mano de inteligencia artificial (IA) más fino que un iPhone a un grupo de inversores y socios antes de su salida a bolsa el 12 de junio, informó este miércoles The Wall Street Journal (WSJ).

El WSJ, que citó fuentes conocedoras del asunto, indicó que el prototipo de la firma aeroespacial y de IA de Musk estaba diseñado para usar su propio sistema operativo, integrar las tecnologías de xAI y utilizar los chips Snapdragon de la fabricante Qualcomm, pero se encontraba en una «fase temprana».

Musk negó el reporte en X como «absolutamente falso».

El artículo señaló que el dispositivo, que puede cambiar de diseño o no salir adelante, se basa en la filosofía de una «app (aplicación) para todo», el mismo concepto que guió a Musk en la compra de Twitter, que hoy es X, en 2022, y que consiste en que un mismo software integre diferentes servicios.

El supuesto dispositivo de SpaceX aparece cuando otra empresa líder en IA, OpenAI, la creadora de ChatGPT, trabaja en un dispositivo de IA junto al antiguo jefe de diseño de Apple, Jony Ive.

En febrero, Musk negó versiones de prensa de que SpaceX estuviera creando un dispositivo telefónico que permitiera conectar directamente con la red de satélites Starlink. EFE

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