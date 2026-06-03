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SpaceX ofrecerá acciones a 135 dólares en debut bursátil, con valoración en 1,77 billones

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Nueva York, 3 jun (EFE).- La compañía aeroespacial y de inteligencia artificial SpaceX indicó este miércoles al regulador bursátil de EE.UU. que planea ofrecer acciones a 135 dólares en su próxima salida a bolsa, lo que sitúa su valoración en unos 1,77 billones de dólares.

En un documento entregado a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la empresa fundada por el magnate Elon Musk señala que planea vender 555,6 millones de acciones a 135 dólares, lo que se puede traducir en una recaudación de 75.000 millones de dólares.

Los datos perfilan una valoración de 1,77 billones para SpaceX, en línea con las estimaciones de algunas firmas de análisis, y su debut bursátil se perfila como el mayor de la historia. EFE

nqs/jco/nvm

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