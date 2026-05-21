SpaceX retrasa el duodécimo lanzamiento del Starship, tras un intento fallido de despegue

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Austin (EE.UU.), 21 may (EFE).- Space X, la empresa aeroespacial liderada por Elon Musk, retrasó este jueves el duodécimo lanzamiento de su cohete Starship, después de un intento fallido de despegue.

El vuelo, que ya fue aplazado de este miércoles a hoy, se suspendió después de que la nave no lograra despegar de la plataforma de lanzamiento, ubicada en la base de Starbase, en el sur de Texas. EFE

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