SpaceX retrasa el duodécimo lanzamiento del Starship, tras un intento fallido de despegue

3 minutos

Austin (EE.UU.), 21 may (EFE).- Space X, la empresa aeroespacial liderada por Elon Musk, retrasó este jueves el duodécimo lanzamiento de su cohete Starship, después de un intento fallido de despegue.

El vuelo, que ya fue aplazado de este miércoles a hoy, se suspendió después de que la nave no lograra despegar de la plataforma de lanzamiento, ubicada en la base de Starbase, en el sur de Texas.

La compañía intentará de nuevo probar esta nueva versión del Starship mañana viernes a las 18:30 hora local (23:30 GMT), según anunció Dan Huot, portavoz de SpaceX, durante la transmisión en vivo.

El equipo de SpaceX intentó hoy en tres ocasiones dar inicio al despegue, con un conteo regresivo, pero el cohete se encontró con problemas técnicos que, finalmente, llevaron a que se suspendiera el lanzamiento.

«Es un nuevo cohete, una nueva plataforma. Estamos aprendiendo mucho sobre estos nuevos sistemas mientras los ponemos en operación por primera vez”, explicó Huot.

La prueba de hoy, la primera del 2026 que lleva a cabo SpaceX, supuso el debut de la tercera generación del Starship (V3), que la empresa asegura es el cohete «más grande y potente jamás construido».

La misión es la primera en utilizar la configuración V3 tanto en el propulsor Super Heavy como en la etapa superior Starship. SpaceX busca estrenar además una segunda plataforma de lanzamiento y los nuevos motores Raptor 3.

Mañana, si el nuevo intento es exitoso, el propulsor Super Heavy deberá completar el despegue, la separación de etapas y un amerizaje controlado en el Golfo de México, sin intentar el regreso a la plataforma para ser capturado, al tratarse, precisa la compañía, del «primer vuelo de prueba de un vehículo significativamente rediseñado», según detalló SpaceX en un comunicado.

Una vez en el espacio, en su fase de vuelo orbital, Starship desplegará 22 satélites de prueba de Starlink y reencenderá un motor Raptor en el vacío. El objetivo de este lanzamiento de prueba es intentar que el Starship alcance la órbita de la Tierra.

El intento de lanzamiento de hoy contó con la presencia sorpresa de la rapera Niki Minaj, quien en el último año se ha alienado con la derecha estadounidense y se ha convertido en una defensora del presidente Donald Trump y de Musk.

«Elon, gracias a todo lo que haces por la humanidad», dijo la artista, de 43 años, minutos antes del intento de despegue.

La prueba del Starship tiene lugar en un momento crítico para la carrera espacial civil. La NASA sigue de cerca el programa, ya que necesita la versión Block 3 de Starship para trasladar a sus astronautas a la superficie lunar en la misión Artemis. EFE

aaca/lfp/gad