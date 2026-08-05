SpaceX supera las previsiones de ingresos en un mercado aún escéptico por sus inversiones en IA

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SpaceX, del multimillonario Elon Musk, anunció este martes que sus ingresos aumentaron un 92% en el segundo trimestre, con lo que superó las previsiones de los analistas en unos 1.000 millones de dólares en el primer informe de resultados desde su salida a bolsa en junio.

Sin embargo, las acciones de la compañía se desplomaron debido a que los inversores seguían escépticos sobre la capacidad de la empresa para cumplir sus ambiciosas promesas.

Los acuerdos de computación para el desarrollo de inteligencia artificial (IA) y el crecimiento de Starlink impulsaron los resultados, según indicó el grupo espacial en un comunicado.

No obstante, la compañía siguió realizando grandes desembolsos, con inversiones de capital superiores a 18.000 millones de dólares en el trimestre cerrado en junio.

Más del 86% de ese gasto se destinó a su división de inteligencia artificial.

El servicio de conectividad satelital de Starlink creció hasta los 12 millones de suscriptores, el doble en comparación con el año anterior.

Los lanzamientos de cohetes, el núcleo tradicional de los negocios de SpaceX, generaron 962 millones de dólares en ingresos. Sin embargo, también registraron una pérdida operativa de 542 millones de dólares.

Starlink, su negocio de internet satelital, representó algo más de la mitad de los ingresos de la compañía y fue el único segmento que no perdió dinero.

Su segmento de IA triplicó sus ingresos hasta 2.600 millones de dólares, pero registró una pérdida operativa de 1.300 millones de dólares.

– Acciones de SpaceX a la baja –

Durante una llamada con analistas el martes por la tarde, Musk y la directora de operaciones Gwynne Shotwell intentaron tranquilizar a los inversionistas.

«En el ámbito gubernamental, obtuvimos más de 6.000 millones de dólares en contratos estadounidenses en el segundo trimestre, respaldando importantes programas de la Fuerza Espacial», afirmó Shotwell.

Según los responsables, SpaceX está evolucionando con éxito para dejar de ser principalmente una empresa de cohetes y convertirse en un conglomerado que tenga como centro la IA.

Las acciones de SpaceX cayeron más de un 8% en las operaciones posteriores al cierre del mercado.

Los inversores siguen siendo escépticos incluso con SpaceX superando las expectativas, declaró a la AFP Gadjo Sevilla, analista sénior de Emarketer.

«No creo que la gente quiera escuchar promesas sobre los próximos cinco años o una misión a Marte», dijo Sevilla.

«Todos saben que eso llevará tiempo. Lo que quieren es ver cómo se puede recuperar el valor lo más rápido posible», añadió.

La incertidumbre persistirá esta semana hasta que expire un periodo de bloqueo el jueves, lo que permitirá a una parte de los empleados de SpaceX vender sus acciones tras la salida a bolsa.

Eso podría más que duplicar el ya limitado número de acciones en circulación, que actualmente se sitúa en alrededor del 5%.

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