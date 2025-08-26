The Swiss voice in the world since 1935

SpaceX suspende de nuevo el décimo lanzamiento de prueba de Starship debido al mal tiempo

Nueva York, 25 ago (EFE).- La empresa aeroespacial SpaceX, del magnate Elon Musk, suspendió de nuevo el décimo lanzamiento de prueba de la nave Starship, previsto este lunes por la noche desde la ciudad de Starbase, en el sur de Texas (EE.UU.), debido al mal tiempo.

«Abandonamos la prueba de vuelo de hoy debido al clima. El equipo de Starship está determinando la siguiente mejor oportunidad para volar», indicó SpaceX en su cuenta de X poco después de cumplirse la cuenta regresiva de la salida, programada a las 19.00 hora local (00.00 GMT del martes). EFE

