Spider-Man es la película más taquillera de 2026 con 1.155 millones de recaudación

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Redacción Internacional, 6 ago (EFE).- ‘Spider-Man: Brand New Day’ se ha convertido en la película más taquillera de 2026 apenas una semana después de su estreno, con una recaudación de 1.155 millones de dólares en todo el mundo, lo que supone uno de los mejores estrenos de la historia del cine.

Según datos de la web Box Office Mojo, la nueva entrega de Spider-Man, el filme ha superado en apenas una semana a ‘Toy Story 5’, ‘Michael’ y ‘The Super Mario Galaxy Movie’, las otras tres películas que han superado la barrera de los mil millones de dólares de recaudación en 2026, pero que han necesitado varias semanas para conseguir esas cifras.

La nueva entrega del superhéroe, protagonizada por Tom Holland, ha conseguido este hito gracias al buen desempeño en todos los mercados, especialmente en China. El filme ha conseguido 449 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá y 706 millones de dólares en el resto del mundo.

En Estados Unidos se ha convertido en el filme que más ha recaudado en un fin de semana en Norteamérica -360 millones de dólares- y superar a ‘Avengers: Endgame’, que ostentaba el primero puesto. Esta última película mantiene, en cambio, el récord de ser la que más rápido de la historia ha recaudado más de mil millones de dólares en taquilla -en tres días-.

El filme, dirigido por Destin Daniel Cretton, retoma la historia de ‘Spider-Man’ justo después de los acontecimientos de la anterior entrega, ‘Spider-Man: No Way Home’. Ni su novia MJ (Zendaya) ni su mejor amigo Ned (Jacob Batalon) recuerdan nada de lo ocurrido, y Peter Parker combate la soledad mientras sigue protegiendo a la ciudad de Nueva York de las amenazas.

Tom Holland ha protagonizado cuatro entregas de ‘Spider-Man’: la primera, ‘Spider-Man: Homecoming’ (2017), debutó con 117 millones de dólares en el mercado norteamericano y cerró la taquilla con 880 millones a nivel mundial. La secuela de 2019, ‘Spider-Man: Lejos de casa’, arrancó con 92 millones en Norteamérica e impulsó su recaudación global hasta los 1130 millones de dólares.

‘Spider-Man: No Way Home’ alcanzó cifras todavía mayores, con 1900 millones de dólares de recaudación en todo el mundo, gracias a la participación de los tres ‘Spider-Man’ —Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield— que compartieron pantalla. EFE

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