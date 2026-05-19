‘Spider-Noir’ devuelve al trepamuros arácnido a la Nueva York de los años 30

4 minutos

David Álvarez

Ciudad de México, 18 may (EFE).- El universo de Spider-Man dará un giro oscuro e innovador con ‘Spider-Noir’, la nueva serie protagonizada por Nicolas Cage que reimagina al icónico superhéroe en la Nueva York de los años 30 y apuesta por una estética inspirada en el cine negro en la primera adaptación de acción real televisiva del personaje en el siglo XXI.

“Llevamos décadas dentro del boom del género de superhéroes, y existe un gran riesgo en quedarse demasiado en el centro, en jugar demasiado seguro», defendió el creador de la serie, Oren Uziel, en entrevista con EFE sobre el enfoque artístico de ‘Spider Noir’ antes del estreno de la serie el próximo 27 de mayo en la plataforma Amazon Prime Video.

Para darle un valor añadido, a Uziel se le ocurrió inicialmente que, como en los cómics del universo de ‘Spider-Noir’, la serie sería rodada completamente en blanco y negro, aunque también contará con una versión en color para que los aficionados disfruten del universo Spiderman como de costumbre.

En esta nueva versión de Spider-Man, Ben Reilly (Cage) es un detective privado que tras haber perdido al amor de su vida, dejará guardado el traje de Spider en un cajón, hasta que un encuentro con villanos como ‘Sandman’ o ‘Tombstone’’ y aliados como ‘Gata Negra’ le devolverán forzadamente a su camino del héroe y a unos poderes de los que rehúye.

“Tenemos a superhéroes y villanos con grandes poderes, pero en el mundo también hay personas comunes con un coraje y una fe extraordinarias con las que se pueden hasta mover montañas”, explica Lamorne Morris, quien interpreta al periodista del Daily Bugle, Robbie Robertson, sobre lo innecesarios que son a veces los poderes.

Junto a él hay otros personajes que sin fuerza sobrehumana ayudarán a Ben, como Janet, interpretada por Karen Rodríguez, la secretaria de este ‘Spider’ y un ejemplo de que a veces es más valiente permanecer junto a tus seres queridos que salir a darse de golpe con tus enemigos.

“Todos necesitamos una comunidad que te levante y te diga: ‘Puedes hacerlo. Eres capaz’. Hay mucha valentía en quedarte al lado de un amigo, en simplemente estar presente. Requiere de mucho valor”, argumenta la joven de 30 años.

Discriminación hacia lo diferente

En las calles de este nuevo universo de Spider-Man, los ciudadanos son discriminados por el color de su piel o por causas sobrenaturales, como tener la piel más resistente de lo normal, conducir grandes cargas de electricidad o transformarse en arena. Estas mutaciones los obligan, en muchas ocasiones, a convertirse en personas que realmente no eran.

“Un verdadero villano no cree que sea un villano. Todos estamos impulsados por nuestras propias motivaciones, y para nosotros son puras. Hay muchas zonas grises que todos los seres humanos tenemos que atravesar en la vida”, desarrolla Li Jun Li, la nueva ‘Gata Negra’.

Uno de los personajes más esperados es el Hombre de Arena al que dará vida Jack Huston, quien reconoce que las primeras escenas que leyó le “rompieron el corazón”.

“Al situar a estos personajes en una época tan difícil, ves la lucha que atraviesan estos villanos. Es un conflicto real y profundamente humano, fuera o dentro de este universo”, opinó el intérprete conocido por protagonizar el remake de ‘Ben Hur’ de 2016.

A pesar de los cambios en el universo y de la incorporación de nuevos personajes y elementos, para Uziel esta apuesta debía ser “arriesgada, como el buen arte”, idea con la que cerró la entrevista al parafrasear, a su manera, al icónico Tío Ben.

“Un gran riesgo puede traer una gran recompensa”, sentenció ante el inminente estreno de ‘Spider-Noir’. EFE

dac/jmrg/sbb

(foto)