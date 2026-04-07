Sport Boys ficha a Zambrano y Trauco, sacados de Alianza Lima por denuncia de violación

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Lima, 6 abr (EFE).- Los futbolistas peruanos Carlos Zambrano y Miguel Trauco, que salieron en enero de Alianza Lima tras ser denunciados por violación junto a Sergio Peña, ficharon este lunes por el Sport Boys, luego de estar más de dos meses sin equipo.

El Sport Boys, que se encuentra en la zona de descenso a la segunda división, anunció en sus redes sociales la incorporación de ambos jugadores para lo que resta de la temporada de 2026, sobre la que ya se han disputado ocho jornadas del Torneo Apertura.

Zambrano, Trauco y Peña fueron denunciados por una joven argentina en Buenos Aires por violación sexual, presuntamente ocurrida el 18 de enero en el hotel de concentración de Alianza Lima en Montevideo, donde el equipo peruano estaba alojado para disputar la Serie Río de La Plata, uno de los principales torneos de pretemporada de Sudamérica.

La denunciante acudió desde Buenos Aires a iniciativa de una amiga suya a hospedarse en el mismo hotel donde se concentraba Alianza Lima en la capital uruguaya, tras una invitación hecha por Zambrano, de acuerdo a Ignacio De Franco, abogado de la querellante.

Agregó que a última hora del domingo 18 de enero, las mujeres ingresaron a una habitación donde se encontraban cinco futbolistas del equipo peruano, dos de los cuales, supuestamente el ecuatoriano Erick Castillo y el peruano Pedro Aquino, se retiraron inmediatamente.

Según el relato, las mujeres compraron bebidas por pedido de los jugadores y tras consumir una cantidad moderada de alcohol por insistencia de los futbolistas, la denunciante perdió el conocimiento y lo recuperó cuando estaba siendo asaltada sexualmente por uno de ellos.

La investigación pasó a Uruguay, país en el que se produjeron los hechos denunciados.

Tras conocerse la denuncia, Alianza Lima separó del primer equipo a los jugadores, que negaron haber cometido el delito del que se les acusa.

Sin embargo, Peña se fue a jugar a la segunda división de Turquía, y Zambrano y Trauco rescindieron sus contratos con Alianza Lima. Hasta el momento se mantenían sin club. EFE

fgg/car