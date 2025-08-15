Sporting Cristal, Universitario y Cusco vuelven a disputarse liderato del Clausura de Perú

Lima, 15 ago (EFE).- El Sporting Cristal, Universitario y Cusco se disputarán nuevamente el liderato del Torneo Clausura de Perú en la sexta fecha del campeonato, donde los dos primeros jugarán de visitantes ante Binacional y Sport Huancayo, mientras que el último recibirá a Alianza Atlético.

Cristal y la U están en el primer y segundo lugar, respectivamente, con 13 puntos, y en la tercera posición les sigue de cerca Cusco con 12 unidades.

El equipo celeste parece haber recuperado la regularidad tras la llegada a la banca del técnico brasileño Paulo Autuori y de los cambios realizados dentro de la composición del equipo por su nuevo director deportivo, Julio César Uribe.

Al equipo del distrito limeño del Rímac tendrá el sábado un complicado partido de visitante sobre los 3.800 metros de altitud frente al Binacional, y lo afrontará con la reciente incorporación en sus filas del delantero brasileño Felipe Vizeu.

Por su parte, la U visitará al Sport Huancayo, que marcha en la sexta posición del Clausura con 7 puntos.

El cuadro crema retomará el torneo peruano después del duro golpe sufrido el jueves en la Copa Libertadores, donde cayó goleado por 0-4 de local frente al Palmeiras y quedó prácticamente sin posibilidades de continuar en el torneo internacional.

Universitario, que dirige el uruguayo Jorge Fossati, ya conquistó el Apertura y aspira a proclamarse campeón nacional por la vía directa si también se alza con el Clausura.

Mientras, el Cusco, al mando del técnico argentino Miguel Rondelli, cerrará la sexta jornada del Clausura frente al Alianza Atlético de Sullana, que es octavo en la clasificación del Clausura con 8 puntos.

Alianza Lima recibirá el domingo en el estadio Alejandro Villanueva al ADT de Tarma con el propósito de recuperar posiciones en la clasificación, tras haber encaminado su clasificación para los cuartos de final de la Copa Sudamericana al vencer por 2-0 a la Universidad Católica de Quito.

El equipo blanquiazul, que entrena el argentino Néstor Gorosito, figura en la quinta plaza con 8 puntos y se encuentra en pleno proceso de reintegrar a varios futbolistas que se encontraban lesionados.

Sin embargo, el goleador Paolo Guerrero cayó lesionado en el último partido ante la Universidad Católica al haber sufrido una aparente rotura muscular que le haría perderse probablemente el clásico peruano de la próxima fecha ante Universitario.

La jornada comenzará este viernes con partidos entre los equipos de la parte baja de la clasificación, pues el Comerciantes Unidos, que es penúltimo, visitará al Atlético Grau; y el Sport Boys, que es antepenúltimo, deberá medirse también de visita al Deportivo Garcilaso, cuarto con 9 puntos.

Programación de partidos de la sexta fecha del Clausura:

. Viernes 15 de agosto: Atlético Grau-Comerciantes Unidos y Sport Boys-Deportivo Garcilaso.

. Sábado 16 de agosto: UTC-Juan Pablo II, Binacional-Sporting Cristal y Alianza Lima-ADT.

. Domingo 17 de agosto: Sport Huancayo-Universitario, Melgar-Ayacucho y Cusco-Alianza Atlético. EFE

