Sporting Cristal parte a Venezuela con bajas, pero con la expectativa de vencer a Carabobo

2 minutos

Lima, 3 mar (EFE).- La plantilla de Sporting Cristal partió este martes rumbo a Venezuela con al menos tres bajas entre sus habituales titulares, aunque con la expectativa a tope de cara a partido de la tercera fase de la Copa Libertadores que jugará el miércoles contra el Carabobo.

«Con toda la ilusión, rumbo a Venezuela», anunció Sporting en su cuenta oficial en X, en la que publicó fotografías de sus jugadores en el aeropuerto internacional de Lima con las frases «fuerza muchachos» y «fuerza Cristal».

Los dirigidos por el brasileño Paulo Autuori viajaron con las bajas del zaguero Luis Abram y del extremo argentino Santiago González, ambas por lesión, mientras que también se informó que los jóvenes delanteros Maxloren Castro y Jair Moretti fueron desconvocados por un problema disciplinario.

Sporting confirmó, sin embargo, la inclusión en su lista de viajeros del centrocampista ofensivo brasileño Gabriel Santana, quien se perdió los últimos partidos también por una lesión.

Los celestes confían en dar en la ciudad venezolana de Valencia el primer paso en su objetivo de avanzar hacia la fase de grupos de la Libertadores, tras haber eliminado la semana pasada en tanda de penaltis al 2 de Mayo de Paraguay.

Además, esperan mostrar una mejor imagen que la exhibida en el actual Torneo Apertura peruano, en el que ocupan el puesto undécimo, con solo 5 puntos en cinco jornadas.

El sábado pasado, tras perder por 2-1 en su visita a Sport Huancayo, Autuori criticó duramente a sus jugadores y dijo que probablemente estaban demasiado concentrados en el partido contra el Carabobo en detrimento de su participación en el torneo local.

«Quizás estamos pensando en el partido del miércoles. El grupo tiene que entender que estamos ahí metidos y tiene que enfocarse en el siguiente partido, que es el más importante de nuestras vidas. No interesa qué clase de competencia estamos involucrados», declaró.

Ante el Carabobo, es probable que Autuori envíe una alineación conformada por Diego Enríquez, Juan Cruz González, Miguel Araujo, Rafael Lútiger, Cristiano da Silva, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Leandro Sosa (Ian Wisdom), Gabriel Santana y Felipe Vizeu (Irven Ávila). EFE

dub/hbr