Sporting Cristal vence al Garcilaso y avanza a la tercera posición del Clausura peruano

Lima, 19 oct (EFE).- El Sporting Cristal derrotó este domingo por 0-1 al Deportivo Garcilaso, en la decimoquinta jornada del Torneo Clausura peruano disputado en los 3.300 metros de altura de la ciudad de Cusco, que le permitió avanzar hacia la tercera posición de la competencia.

El equipo celeste se quedó con la victoria en un partido trabado y de pocas luces gracias a una anotación conquistada en los últimos minutos de juego por el delantero Irven Ávila.

El resultado dejó al equipo que dirige el brasileño Paulo Autuori con 22 puntos, ocho menos que el líder Universitario de Deportes, que aún debe jugar este lunes en el Estadio Nacional de Lima frente al Ayacucho, uno de los colistas.

En otro resultado de la jornada dominical, el UTC sorprendió a domicilio al Atlético Grau para quedarse con una victoria por 0-2 con goles del delantero colombiano Jarlin Quintero y del defensa Roberto Villamarín.

El sábado, el Cusco derrotó por 2-1 al Cienciano, en el partido clásico de esa región del sur peruano, que le permitió afianzarse en el segundo lugar y mantenerse a la expectativa del resultado que la U obtenga el lunes frente al Ayacucho.

La victoria del equipo cusqueño se concretó gracias a dos goles anotados en el primer tiempo por el experimentado delantero argentino Juan Tévez, aunque en la segunda mitad el centrocampista peruano-uruguayo Alejandro Hohberg puso suspenso al juego al lograr el descuento para el Cienciano.

En el partido que abrió la jornada sabatina, el Chankas venció por 1-0 al Juan Pablo II, con un gol del delantero argentino Pablo Bueno, mientras que el Comerciantes Unidos selló el mismo marcador frente al Alianza Atlético, con una anotación del extremo peruano Alexander Lecaros.

La decimoquinta jornada del Clausura se terminará el lunes con los encuentros entre Sport Huancayo y Alianza Lima, Sport Boys y Melgar, y el choque entre Universitario y Ayacucho. EFE

