Sporting San Miguelito cesa a José Calderón en medio de investigación por amaño en Panamá

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Ciudad de Panamá, 12 may (EFE).- El Sporting San Miguelito anunció este martes la rescisión del contrato del arquero José Calderón, mundialista con Panamá en Rusia 2018, luego de que la Comisión Disciplinaria de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) le impusiera una suspensión provisional de seis meses mientras avanzan las investigaciones sobre un presunto amaño de partidos.

El jugador «ya no forma parte del club», indicó un comunicado de la institución, que reiteró su postura «firme e inequívoca» ante cualquier conducta que atente contra «la integridad, la transparencia, el juego limpio y los valores fundamentales del fútbol».

El conjunto de San Miguelito explicó que la decisión fue adoptada «conforme a las disposiciones contractuales y reglamentarias aplicables», tras la medida emitida por la FPF.

No obstante, el Sporting San Miguelito subrayó que respetará «el principio de presunción de inocencia y el debido proceso, por lo que evitará emitir juicios anticipados mientras las autoridades competentes desarrollan las investigaciones».

Calderón es investigado a raíz de una jugada que despertó sospechas sobre un posible amaño del partido celebrado en la fecha 16 del torneo Clausura 2026 de la LPF entre el Alianza FC y el Sporting San Miguelito.

En el minuto 90 del encuentro, el guardameta cometió un error que terminó en autogol y selló la victoria por 3-2 del Alianza FC.

Este nuevo episodio relacionado con presuntas irregularidades en el fútbol panameño se suma a denuncias e investigaciones registradas en los últimos años, incluidas acusaciones formuladas en 2023 y operativos realizados en 2024 vinculados a redes de manipulación de partidos, hechos que mantienen bajo vigilancia la integridad de las competiciones nacionales. EFE

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