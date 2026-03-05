Sri Lanka asume la custodia de un buque de guerra iraní y evacúa a sus 208 tripulantes

Colombo, 5 mar (EFE).- Sri Lanka tomó el control de un segundo buque militar iraní y trasladará a los 208 miembros de su tripulación a Colombo tras el hundimiento de una fragata iraní el miércoles frente a la costa sur del país, informó este jueves el presidente esrilanqués, Anura Kumara Dissanayake.

«Decidimos no llevar el buque al puerto de Colombo, sino trasladarlo al puerto de Trincomalee (…) En consecuencia, uno de nuestros buques navales se ha aproximado al barco y la operación de rescate está actualmente en marcha», dijo el presidente en una rueda de prensa especial televisada. EFE

