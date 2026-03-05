Sri Lanka eleva a 84 los muertos del buque iraní y vigila una segunda fragata en su costa

Galle (Sri Lanka), 5 mar (EFE).- Las autoridades de Sri Lanka reforzaron este jueves la seguridad en el hospital de la ciudad portuaria de Galle, donde siguen ingresados algunos de los supervivientes del buque de guerra iraní hundido por EE.UU., que según las autoridades esrilanquesas causó al menos 84 muertos.

Según pudo comprobar EFE sobre el terreno, los marineros supervivientes permanecen bajo vigilancia en una sala del Hospital Nacional de Galle con acceso restringido y presencia de policías y algunos militares.

Mientras tanto, un juez de la ciudad inició diligencias para investigar el incidente y esclarecer las circunstancias del hundimiento.

Las autoridades de Sri Lanka mantienen que a bordo del buque atacado ayer había unas 180 personas, aunque Irán ha señalado que la cifra sería cercana a 130 tripulantes.

Un funcionario de la embajada de Irán fue visto en el hospital supervisando la situación, mientras varios medios de comunicación se concentraban en los alrededores del centro sanitario, donde vecinos y comerciantes trataban de averiguar qué estaba ocurriendo tras el despliegue de seguridad.

«Que algo así esté ocurriendo es muy aterrador. Nunca esperamos que algo así pasara. Tenía miedo de venir hoy, pero necesitamos ganarnos la vida, así que vine», dijo a EFE un residente de la ciudad sureña, W. G. Ramani, que trabaja frente al hospital.

En paralelo, las autoridades nacionales confirmaron la presencia de un segundo buque iraní, este dentro de su Zona Económica Exclusiva, y debaten cómo proceder para gestionar la seguridad del navío.

El último balance de la Armada de Sri Lanka recoge al menos 84 marineros muertos y 32 supervivientes rescatados del mar y trasladados a hospitales del sur del país, algunos en estado grave.

La llamada de socorro de la fragata

El incidente ocurrió en el océano Índico, a unos 40 kilómetros al oeste de las costas de Galle, después de que el buque iraní emitiera una señal de socorro de madrugada, activando las operaciones de rescate.

La Marina de la India confirmó este jueves que también recibió información sobre la señal de socorro emitida por el buque iraní IRIS Dena a través del Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de Colombo (MRCC) y desplegó un avión de patrulla marítima de largo alcance para apoyar las labores de búsqueda lideradas por Sri Lanka.

En el Parlamento, el diputado de la oposición Mujibur Rahman afirmó que la fragata iraní, que regresaba de ejercicios navales en la India, había solicitado permiso para atracar en el puerto de Galle y permaneció cerca de 11 horas frente a la costa de la isla esperando autorización que, según dijo, el Gobierno no respondió a tiempo.

Sri Lanka ante la guerra con Irán

El ministro de Exteriores de Sri Lanka, Vijitha Herath, habló esta tarde con su homólogo iraní, Abás Araqchí, y le comentó la preocupación de Colombo por el aumento de las hostilidades, al tiempo que pidió reforzar el diálogo diplomático para restablecer la estabilidad regional.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó el miércoles que un submarino estadounidense disparó el torpedo que hundió el buque iraní en aguas internacionales. EFE

