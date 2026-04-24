Sri Lanka investiga un robo de 2,5 millones de dólares por parte de hackers al Gobierno

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Nueva Delhi, 24 abr (EFE).- El Gobierno de Sri Lanka ha lanzado una investigación después de que un grupo de presuntos hackers robaran al menos 2,5 millones de dólares de las cuentas del Ministerio de Finanzas esrilanqués, un dinero destinado al pago de deuda a Australia.

«En enero de 2026, nos enteramos de que un grupo de piratas informáticos había intentado acceder al Departamento de Recursos Externos (…), intervinieron correos electrónicos relacionados con transacciones de deuda entre el Gobierno y Australia (…), y lograron desviar de manera fraudulenta casi 2,5 millones de dólares estadounidenses que debían pagarse», declaró el secretario del Ministerio de Finanzas, Harshana Suriyapperuma, en una rueda de prensa el jueves.

Suriyapperuma explicó que, si bien el Gobierno creó un comité para investigar lo sucedido, el robo no se hizo público hasta este jueves para evitar que los delincuentes se den a la fuga.

El ciberataque llega al tiempo que Sri Lanka intenta recuperarse de la fuerte crisis económica de 2022, cuando el país se vio forzado a declarar el impago de su deuda exterior.

La situación provocó una escasez generalizada de alimentos, medicinas y combustible durante meses.

A finales de 2025, Sri Lanka pactó una reestructuración de su deuda con el Gobierno de Australia, quien le concedió cambiar los plazos de pagos por un valor de aproximadamente 39 millones de dólares estadounidenses.

La Alta Comisión de Australia en Sri Lanka afirmó que estaba al tanto de las «irregularidades en los pagos» que iban destinados al país oceánico.

«Las autoridades de Sri Lanka están investigando el asunto y colaborando con los funcionarios australianos que prestan su apoyo a la investigación. Australia mantiene su compromiso de apoyar el retorno de Sri Lanka a la sostenibilidad de la deuda», declaró en X el alto comisionado, Matthew Duckworth.

El Ministerio de Finanzas afirmó que la intención de la nación isleña de hacer el pago era evidente. «Sin embargo, actores criminales intervinieron en el proceso y desviaron pagos ilegalmente en vez de permitir que el dinero llegue al destinatario previsto», lamentó.

En abril, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno de Sri Lanka alcanzaron un acuerdo a nivel técnico para el desembolso de alrededor de 700 millones de dólares. En 2023, el organismo internacional acordó con el país insular un programa de rescate de 3.000 millones de dólares. EFE

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