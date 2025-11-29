Sri Lanka pide ayuda internacional con más de 650.000 afectados por el ciclón Ditwah

2 minutos

Colombo, 29 nov (EFE).- El Gobierno de Sri Lanka solicitó este sábado ayuda internacional para atender a las miles de personas afectadas por las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por el ciclón Ditwah, que ha dejado más de 130 muertos y cerca de 650.000 damnificados en la isla.

En un comunicado, el Ejecutivo solicitó donaciones en efectivo tanto a ciudadanos dentro y fuera del país como a extranjeros, con el fin de reforzar las operaciones de asistencia que continúan en varias provincias, donde los equipos de rescate trabajan entre carreteras anegadas y viviendas destruidas.

Las autoridades abrieron cuentas oficiales para facilitar las donaciones.

La India envió un avión con unas 12 toneladas de ayuda humanitaria mientras participa en las operaciones de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

Estados Unidos anunció una contribución de dos millones de dólares para apoyar los esfuerzos de emergencia en la isla. «Esto refleja nuestra asociación constante con Sri Lanka mientras las familias se recuperan», afirmó en X la embajadora, Julie Chung.

El Gobierno de Maldivas también se sumó a la ayuda internacional con una donación de 50.000 dólares y 25.000 cajas de conservas, en respuesta a lo que describió como una devastación «generalizada» en el país vecino.

El Departamento de Meteorología de Sri Lanka explicó que, aunque el ciclón se ha alejado de la isla, sus efectos indirectos aún se sentirán en forma de lluvias persistentes y fuertes vientos hasta mañana.

Air India y otras aerolíneas han emitido avisos por posibles interrupciones, especialmente en aeropuertos del sur de la India, donde se prevé que se acerque el ciclón en las próximas horas.

El Gobierno decretó el estado de emergencia pública en todo el país, después de que la crecida de las aguas haya inundado carreteras, viviendas y tierras agrícolas, dejando a muchas personas varadas mientras las labores de rescate continúan.

Las autoridades han instado a los residentes que viven cerca de riberas de ríos o en laderas propensas a deslizamientos a evacuar de inmediato, mientras continúan habilitados cientos de centros de acogida para los desplazados. EFE

