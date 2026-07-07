Stéphane Rolland «revive» a la cantante Dalida con su alta costura para el próximo otoño

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Abraham de Amézaga

París, 7 jul (EFE).- La cantante Dalida ha sido la inspiración de Stéphane Rolland para su colección de alta costura del otoño-invierno 2026-27, que se mostró este martes en París en un desfile en el que destacaron los vestidos largos y con cola y los abrigos.

En la mítica sala Olympia de la capital del Sena, donde tuvo lugar el primer concierto en 1957 de la intérprete italiana nacida en Egipto bajo el nombre Iolanda Gigliotti (1933-1987); y en medio de un auditorio abarrotado de clientas, prensa y un público que abonó su entrada, el desfile lo abrió una vez más la modelo y presentadora de televisión española Nieves Álvarez.

Capas que dejaban ver cuidadas propuestas, donde el pantalón se revelaba bombacho; no han faltado asimetrías, como las de los característicos volantes de Rolland, en este caso en la parte superior de un vestido, o larguísimas colas.

Con imágenes de la artista en blanco y negro, interpretando en francés e italiano canciones como ‘Avec le temps’ y ‘Non andare via’ se fue desvelando una colección pensada para suntuosas fiestas.

«A través de 33 siluetas, he intentado plasmar esa tensión tan poco habitual entre el poder y la vulnerabilidad. Esa forma que tenían las grandes intérpretes de mostrarse ante el público», señaló el diseñador.

El blanco abrió el pase y predominó con diferentes propuestas, al que se unieron más tarde creaciones en beige, en rojo y, por supuesto, en negro, que se fue mostrando sobre una pasarela también negra y en ligera pendiente.

Los brillos volvieron a estar presentes, con formas de dorados que recordaban a algunos looks que el modisto Loris Azzaro diseñó para Dalida, y a quien Rolland también quiso de algún modo recordar.

Sensuales aberturas y transparencias en vestidos largos fueron dos de las características destacadas en la colección, en la que tampoco faltaron sedas, tules y pedrería, entre otros materiales. Propuestas que hubieran embriagado a la mismísima Dalida de seguir aún en vida.

Al finalizar, la orquesta dirigida por el maestro egipcio Hany Farahat y la voz de la cantante Oumaima Taleb pusieron el broche de oro.

Por otro lado, Giorgio Armani Privé dio a conocer igualmente la tarde de este martes, por medio de dos pases, como es costumbre, su última colección de costura. Los vestidos y conjuntos de cuidada sastrería volvieron a ser una constante.

Imaginada por Silvana Armani, sobrina del recordado diseñador fallecido en septiembre de 2025, en la paleta de colores hubo un predominio de oscuros y en un buen número de propuestas destacaron los brillos.

Mañana, miércoles, será el turno de los libaneses Elie Saab y Zuhair Murad, así como del dúo Viktor & Rolf, entre los nombres más destacados. EFE

aaz/ac/mra