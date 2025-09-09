Støre abrirá esta semana contactos tras triunfo del centroizquierda en elecciones noruegas

Copenhague, 9 sep (EFE).- El primer ministro noruego, el laborista Jonas Gahr Støre, iniciará esta semana los contactos con sus aliados del bloque de centroizquierda tras el triunfo ayer en las elecciones legislativas noruegas.

El centroizquierda ganó los comicios con el 49,3 % frente al 46,3 % de la oposición de derecha, lo que se traduce en 87 diputados frente a 82, una victoria más estrecha de la lograda en los anteriores comicios de 2021, escrutado el 100 % de los votos.

Los laboristas fueron la fuerza más votada, con el 28,2 %, por delante del ultraderechista Partido del Progreso, que duplicó sus votos hasta el 23,9 % y el Partido Conservador, con el 14,6 %.

Støre gobernó la pasada legislatura en minoría con el Partido Centrista -hasta la ruptura de la coalición a principios de año- y el respaldo externo del Partido de Izquierda Socialista, pero durante la campaña ha reiterado su deseo de continuar con un Ejecutivo solitario con apoyos puntuales.

«He trabajo para encontrar soluciones antes, nunca he decidido en solitario, ni en mi familia ni tampoco en la política, así que algo de experiencia tengo al respecto. Escucha, respeta a los otros y los otros te respetarán a ti. Somos el partido más votado», dijo hoy el primer ministro noruego.

Varios partidos del bloque de centroizquierda han presentado una larga lista de temas, entre los que destacan un plan progresivo para desmantelar la industria petrolera y la retirada de todas las inversiones del fondo soberano noruego de empresas israelíes, cuestiones con las que no están de acuerdo los laboristas.

Støre no quiso entrar en discusiones sobre temas concretos, aunque vaticinó que habrá «miles de negociaciones».

«No se trata de ponernos de acuerdo en tres cosas y ya hemos acabado. Hay que encontrar soluciones para todo, por eso tenemos que confiar unos en otros», afirmó.

Tampoco quiso especular sobre la composición de un futuro gabinete, aunque reiteró su intención de seguir contando como ministro de Finanzas con el ex primer ministro y ex secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, rescatado para la política noruega la pasada primavera.

«Ha sido un privilegio tener a Jens en el Gobierno. Fue muy importante que dijese que sí y lo hiciera por el partido. Creo que también ha sido importante para la confianza en el Partido Laborista. Y quiero que siga con su trabajo», declaró. EFE

