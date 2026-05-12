Stanley Tucci: «Es fácil vilipendiar al inmigrante y convertirlo en ‘el otro'»

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Mikaela Viqueira

Los Ángeles (EE.UU.), 12 may (EFE).- En su paso por la rica región del Véneto, Stanley Tucci no solo se empapó de una de las gastronomías más exquisitas del mundo, sino que además se adentró en la cara más amarga de Italia: la deshumanización del inmigrante y la facilidad con la que se expande el odio en la sociedad.

«Hay mucho odio hacia los migrantes y hacia el ‘otro’. Siempre hay un ‘otro’. Y es fácil crearlo, ya sea porque huyen de la pobreza, la guerra o el hambre. Puedes vilipendiarlos y convertirlos en el enemigo», indica el actor de ‘The Devil Wears Prada’ (‘El diablo viste de Prada’) en una entrevista con EFE.

La segunda temporada de su exitosa serie documental ‘Tucci in Italy’ (‘Tucci en Italia’), disponible a partir de este martes en Disney+, continúa explorando la identidad italiana a través de regiones como Sicilia y Cerdeña, sin dejar atrás la aguda situación política y humana que atraviesa el país.

Aprovechando su recorrido gastronómico por los enclaves del Mediterráneo, el actor estadounidense de origen italiano destacó la hospitalidad de una sociedad que «ha sido realmente extraordinaria al aceptar a tantos refugiados porque está en una posición geográfica que le permite recibirlos».

Este escenario de acogida contrasta con los intereses del Gobierno italiano, encabezado por la primera ministra, la ultraderechista Giorgia Meloni, quien, a su juicio, no parece estar tan interesada en atajar la crisis migratoria.

«No creo que Italia haya tenido el apoyo que necesita, tal vez de la Unión Europea o incluso del propio Gobierno, para aceptar a esos refugiados y encontrarles lugares», sostiene.

Contra la explotación agrícola

El recorrido de esta temporada incluye una inmersión en el Véneto donde el actor decidió alejarse de los circuitos turísticos tradicionales para descubrir un paisaje que le pareció «simplemente hermoso» por su geografía plana y sus extensos arrozales.

«Es tranquilo, es realmente hermoso y la comida es increíble. Hay mucho que probar en Venecia, pero como es tan turística, es muy difícil encontrar buena comida a precios asequibles y casi tienes que ir a la casa de alguien. Así que salir al campo fue realmente interesante», indica.

Más allá del paisaje, la serie en general pone el foco en la ética alimentaria, al visitar sitios como las productores de tomate que rechazan el uso de mano de obra esclava, una problemática que según el intérprete «está muy extendida en todos los países».

En esta nueva entrega, Tucci abandona los circuitos turísticos tradicionales en favor de una Italia más profunda y diversa, estructurando su viaje a través de cinco regiones clave: Nápoles y Campania, Sicilia, Cerdeña, Le Marche y el Véneto.

El actor pone especial énfasis en el contraste geográfico y económico, comparando la opulencia turística de lugares como Venecia con la realidad agrícola del campo del Véneto o la resistencia cultural de las islas frente a la globalización.

Una producción detallada y en dos partes

Para Tucci, trabajar con National Geographic, sello responsable de la producción de esta serie, ha permitido una libertad creativa superior a etapas anteriores al facilitar el desarrollo de relatos con mayor profundidad.

El formato de unos 40 minutos de duración permite priorizar el peso de los testimonios sobre las pausas publicitarias, una flexibilidad que marca la diferencia en el resultado final del documental, permitiendo que las vivencias de los protagonistas respiren sin las limitaciones habituales de la televisión convencional.

«A veces, algunas historias necesitan más tiempo», concluye Tucci. EFE

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