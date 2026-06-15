Starbucks ordena enseñar historia a sus empleados de Corea del Sur tras polémica campaña

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Seúl, 15 jun (EFE).- Starbucks cerrará temprano todas sus sucursales en Corea del Sur la próxima semana para que sus empleados reciban formación en historia, una medida sin precedentes que sigue a una polémica campaña promocional asociada con una masacre histórica de manifestantes prodemocracia, que desató boicots y disculpas públicas de la firma.

«Los empleados de las tiendas Starbucks en Corea del Sur recibirán capacitación el día 22 (de junio). Ese día, todas las tiendas del país cerrarán temprano a las 15.00 hora local (6:00 GMT), y los empleados recibirán formación sobre conciencia histórica y sensibilidad social», dijo el Grupo Shinsegae, operador de la cadena de cafeterías en el país asiático, en un comunicado.

La medida se suma a otras sesiones de formación que recibirán empleados de la sede de Starbucks Korea y directivos, así como el presidente de Shinsegae, Chung Yong-jin.

Shinsegae señaló que será la primera vez desde la apertura de Starbucks en Corea del Sur en 1999 que todas sus tiendas cerrarán anticipadamente de forma simultánea.

La polémica se desató el 18 de mayo, aniversario del levantamiento en la ciudad de Gwangju contra la dictadura de Chun Doo-hwan, cuando Starbucks lanzó una promoción en línea llamada ‘Tank Day’ para vender vasos térmicos.

Esta campaña desató críticas entre los que consideraron que el nombre y los eslóganes promocionales evocaban los tanques utilizados en Gwangju y el asesinato de un estudiante en la represión militar de los años 80.

El escándalo derivó en disculpas públicas de Chung, el despido del director ejecutivo local de Starbucks Korea, boicots de trabajadores e instituciones gubernamentales, reproches en redes sociales y críticas del presidente surcoreano, Lee Jae-myung.

Asimismo, la Comisión de Comercio Justo afirmó a finales de mayo estar revisando la regulación sobre posibles reembolsos de saldos en medio de reclamos de usuarios críticos con la campaña.

Corea del Sur era a finales de 2025 el tercer mayor mercado mundial de Starbucks por número de locales, con 2.115 tiendas, de acuerdo a cifras de la compañía citadas por la agencia local de noticias Yonhap. EFE

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