Starmer, condecorado por Zelenski en su última visita a Ucrania como primer ministro

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El presidente ucraniano Volodimir Zelenski impuso este jueves en Kiev la Orden de la Libertad al primer ministro británico saliente Keir Starmer, y encomió su apoyo a Ucrania con motivo de su último viaje diplomático al país.

«Gran Bretaña siempre ha estado al lado de Ucrania, y sigue estándolo, y nosotros le damos una importancia inmensa», declaró Zelenski durante una rueda de prensa conjunta en Kiev con el primer ministro británico.

Este último recibió esta distinción por su «apoyo a la soberanía estatal y a la integridad territorial de Ucrania», según un decreto leído en la rueda de prensa.

La visita de Starmer tuvo lugar pocas horas después de un ataque con misiles rusos contra la capital ucraniana, que causó dos muertos.

Starmer aseguró a Kiev el apoyo de Reino Unido en su guerra contra Rusia antes de abandonar Downing Street y ceder su puesto el lunes a Andy Burnham.

«Nuestro apoyo inquebrantable a Ucrania siempre perdurará», afirmó el laborista en declaraciones difundidas por su oficina.

El viernes Burnham se convertirá en líder del Partido Laborista, actualmente en el poder, antes de asumir el cargo de primer ministro el lunes tras reunirse con el rey Carlos III.

Será el quinto dirigente de Reino Unido desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022.

Starmer anunció su renuncia el 22 de junio tras perder la confianza de los legisladores laboristas a raíz de varios cambios de rumbo en la política interna que afectaron su popularidad.

Sin embargo, goza de gran estima entre muchos líderes extranjeros, entre otras cosas por su labor en relación con Ucrania y su compromiso con la OTAN.

Starmer, junto con el presidente francés, Emmanuel Macron, ha ayudado a liderar los esfuerzos para establecer una fuerza de mantenimiento de la paz destinada a disuadir a Rusia en caso de que se alcance un acuerdo de paz.

El lunes, Reino Unido se sumó al préstamo de apoyo de la Unión Europea de 90.000 millones de euros (103.000 millones de dólares) para Ucrania.

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