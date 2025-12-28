Starmer, criticado por celebrar la liberación de activista crítico con el sinonismo

2 minutos

Londres, 28 dic (EFE).- El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, está este domingo en el centro de las críticas por celebrar la liberación del egipcio-británico Alaa Abdel Fattah, tras conocerse que este activista pro-democracia hizo al parecer en el pasado comentarios a favor de la muerte de sionistas en redes sociales.

Abdel Fattah fue detenido en Egipto en septiembre de 2019 y condenado en diciembre de 2021 a cinco años de prisión por difundir noticias falsas, pero liberado la semana pasada.

En su cuenta de la red social X, Starmer expresó su alegría el viernes de que Abdel Fattah haya regresado al Reino Unido y rindió tributo a quienes hicieron esfuerzos por su liberación, mientras que agradeció al Gobierno egipcio por concederle el indulto.

Sin embargo, el Consejo de Liderazgo Judío, una entidad benéfica que representa a organizaciones judías en todo el Reino Unido, criticó hoy la «efusiva bienvenida» del Ejecutivo británico.

«El primer ministro reiteró recientemente su determinación de erradicar el antisemitismo de nuestro país, pero ahora ha expresado su satisfacción por la llegada al Reino Unido de alguien que ha abogado por el asesinato de sionistas», señaló hoy el consejo en una nota.

«El Gobierno ha celebrado la llegada del Señor Abdel Fattah como una victoria; los judíos británicos la verán como un recordatorio más del peligro que afrontamos», añadió.

Mientras, el portavoz de Justicia del Partido Conservador (en la oposición), Robert Jenrick, dijo que el «respaldo» de Starmer a Abdel Fattah refleja un juicio equivocado dadas las publicaciones anteriores en las redes sociales que parecen mostrar puntos de vista «extremistas».

En una carta a Starmer, Jenrick le pidió que aclarara si conocía las declaraciones de Abdel Fattah antes de publicar que estaba encantado por su liberación.

Un portavoz del Ministerio británico de Exteriores señaló que Fattah «es un ciudadano británico y ha sido una prioridad desde hace mucho tiempo, bajo sucesivos gobiernos, trabajar por su liberación y su reunión otra vez con su familia en el Reino Unido.». EFE

