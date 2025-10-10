Starmer, Merz y Macron celebran el alto el fuego en Gaza y piden cumplirlo a las partes

Londres, 10 oct (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, junto al presidente francés, Emmanuel Macron y el canciller alemán, Friedrich Merz, emitieron este viernes un comunicado conjunto en el que celebraron el alto el fuego declarado en Gaza y pidieron a las partes que cumplan con lo establecido en el plan.

«Acogemos con satisfacción el acuerdo de alto el fuego en Oriente Medio, la liberación prevista de rehenes y la reanudación de la ayuda humanitaria a la población civil de Gaza», escribieron los mandatarios del Reino Unido, Francia y Alemania, conocidos en conjunto como el ‘E3’, en una nota difundida por el Gobierno británico.

En este sentido, Starmer, Macron y Merz rindieron «homenaje» al liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a los mediadores de Egipto, Catar y Turquía por auspiciar la iniciativa; recordaron que es fundamental «que todas las partes cumplan plenamente y sin demora con sus obligaciones» y se mostraron dispuestos a apoyar las conversaciones sobre el plan y a contribuir en el mismo. EFE

