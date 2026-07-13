Starmer: la adhesión al préstamo de la UE para Ucrania envía un mensaje de unidad europea

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París/Londres, 13 jul (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, aseguró este lunes en París que la participación del Reino Unido en el préstamo de ayuda de la Unión Europea (UE) a Ucrania de 90.000 millones de euros envía un mensaje «muy poderoso» de unidad europea.

En una rueda de prensa al término de la reunión de la denominada Coalición de Voluntarios celebrada este lunes en la capital francesa, el líder saliente del Reino Unido afirmó que la adhesión británica al préstamo de la UE garantizará que Ucrania reciba «las capacidades militares que necesita».

«(El acuerdo) Crea una nueva vía para Ucrania para obtener material de la industria británica, incluida munición o sistemas de defensa aérea (…) y envía un mensaje muy poderoso sobre la unidad europea», añadió Starmer.

De acuerdo con el líder británico, la narrativa sobre la guerra en Ucrania ha cambiado en las últimas semanas: «(El presidente ruso, Vladímir) Putin se ha visto obligado a admitir que su invasión ilegal está causando problemas reales en Rusia, y espero que esto nos acerque a negociaciones serias».

En este sentido, Starmer insistió en la necesidad de redoblar el apoyo a Ucrania en la lucha actual, asegurando que cuenta con las defensas aéreas necesarias; así como de elevar la presión sobre Rusia con más sanciones y de respaldar los esfuerzos del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para lograr una paz justa y duradera.

«Debemos respaldar ahora un proceso mejor, con unos marcos claros, que incluya un alto el fuego inmediato y completo y con el frente de batalla actual como punto de partida para las negociaciones. Con garantías de seguridad sólidas y jurídicamente vinculantes, una compensación para Ucrania y la participación europea en el proceso para salvaguardar nuestros intereses de seguridad», agregó el jefe del Gobierno británico.

Starmer acudió a la reunión parisina de la Coalición de Voluntarios, junto a Zelenski, el presidente francés, Emmanuel Macron y el canciller alemán, Friedrich Merz, apenas unos días antes de que se haga efectiva su dimisión como primer ministro británico.

Después de obtener este lunes los apoyos necesarios y a falta de un nombramiento oficial, previsiblemente será sustituido en el cargo por Andy Burnham, exalcalde de Mánchester y actual diputado por Makerfield.

«Sé que con mi sucesor, el compromiso del Reino Unido permanecerá más fuerte que nunca. No vamos a flaquear», concluyó. EFE

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