Starmer: La decisión de Trump de aplicar aranceles a países por Groenlandia es «errónea»

1 minuto

Londres, 17 ene (EFE).- El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, tildó de «completamente errónea» la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a los países europeos que han enviado tropas a Groenlandia, entre las amenazas de Washington de anexionarse la isla ártica.

«Aplicar aranceles a aliados por los aliados por buscar la seguridad colectiva de los aliados de la OTAN es completamente erróneo», afirmó este sábado el mandatario británico en un comunicado difundido por su oficina de Downing Street. EFE

rb/rcf