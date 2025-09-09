Starmer aborda con Abás la necesidad urgente de poner fin al sufrimiento en Gaza

2 minutos

Londres, 9 sep (EFE).- El primer ministro británico, Keir ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, abordó con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, la «intolerable situación en Gaza» y la necesidad de una «solución urgente» al sufrimiento y la hambruna en la franja palestina, informó este martes la residencia oficial de Downing Street.

Starmer recibió anoche a Abás antes de la celebración de la Asamblea General de las Naciones Unidas a finales de este mes.

Los dos líderes consideraron necesario un alto el fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes y un aumento de la ayuda humanitaria para la población palestina.

Starmer, indica la nota de Downing Street, explicó la labor que está realizando el Reino Unido con sus socios para encontrar una solución a largo plazo, que, según ambos líderes, es la única manera de lograr una paz y estabilidad duraderas tanto para palestinos como para israelíes.

Asimismo, el primer ministro resaltó el compromiso de Abás con la reforma de la Autoridad Palestina, considerándola vital.

«El presidente (Abás) celebró la promesa del primer ministro de reconocer un Estado palestino antes de la reunión de la Asamblea General de la ONU a finales de este mes, a menos que Israel cambie su postura. Ambos coincidieron en que Hamás no tendrá ningún papel en la futura gobernanza de Palestina», puntualiza el comunicado.

El Gobierno del laborista Keir Starmer ha prometido que el Reino Unido reconocerá el Estado Palestino en la Asamblea General de la ONU de este mes bajo ciertas condiciones.

Starmer subrayó el pasado julio que Londres procederá al reconocimiento a menos que Israel acuerde un alto el fuego, permita la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, renuncie a anexiones en Cisjordania y se comprometa con un proceso de paz duradero. EFE

vg/jac