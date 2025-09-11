Starmer aborda con Al Sisi el ataque israelí a Catar y la crisis humanitaria en Gaza
Londres, 11 sep (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, habló este jueves con el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, sobre la situación en Oriente Medio, en una conversación en la que ambos condenaron el reciente ataque israelí contra Catar, informó Downing Street.
Los dos líderes coincidieron en que la ofensiva sobre Doha, en la que murieron miembros de Hamás, fue una «violación inaceptable de la soberanía de un socio clave» que no contribuye ni a alcanzar un alto el fuego ni a la liberación de los rehenes israelíes en manos del grupo islamista palestino.
Según un portavoz, Starmer recalcó la necesidad de «redoblar los esfuerzos hacia la paz» y puso al día al presidente egipcio sobre su trabajo para avanzar hacia un plan a largo plazo de seguridad en la región.
En la conversación también abordaron la «intolerable» situación en Gaza y subrayaron que Israel debe permitir con urgencia más ayuda humanitaria para evitar que la hambruna provocada por el bloqueo empeore.
Starmer ya había condenado esta semana el ataque israelí a Doha en contactos con líderes europeos y también ante el presidente de Israel, Isaac Herzog, que el miércoles visitó el Reino Unido. EFE
