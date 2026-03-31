Starmer aborda con el presidente sirio la necesidad de reabrir Ormuz por impacto económico

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Londres, 31 mar (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, coincidió este martes con el presidente de Siria, Ahmed al Sharaa, sobre la necesidad de contar con un plan viable para reabrir el estrecho de Ormuz ante el impacto económico de un cierre prolongado, informó Downing Street en un comunicado.

Los dos líderes se reunieron hoy en la residencia oficial del mandatario británico para abordar diversos asuntos, entre ellos la guerra en Irán.

Starmer y Al Sharaa reafirmaron «la importancia de evitar una mayor escalada y restablecer la estabilidad» en Oriente Medio y conseguir el levantamiento del bloqueo de Ormuz, por lo que acordaron colaborar para tratar de restablecer la libertad de navegación.

Asimismo, el primer ministro destacó los avances logrados en la cooperación entre el Reino Unido y Siria en materia antiterrorista, y trataron también la colaboración bilateral sobre seguridad fronteriza y la lucha contra las redes de tráfico de personas.

Irán ha prácticamente bloqueado Ormuz como represalia por la intervención militar de Estados Unidos e Israel, lo que ha generado preocupación por el grave impacto económico que ello supone para muchos países que consumen el petróleo del golfo Pérsico. EFE

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