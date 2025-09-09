The Swiss voice in the world since 1935

Starmer abordará con Herzog la «intolerable situación» en Gaza en una reunión en Londres

Londres, 9 sep (EFE).- El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, planteará «la intolerable situación en Gaza» al presidente de Israel, Isaac Herzog, a quien expondrá el miércoles en una reunión en Londres las medidas que su país debe tomar «para poner fin al horrible sufrimiento» de la población en la Franja.

«El primer ministro se reunirá con el presidente israelí, a quien planteará la intolerable situación en Gaza y las medidas que Israel debe tomar para poner fin al horrible sufrimiento que estamos presenciando. Esto no puede seguir así», dijo a medios británicos un portavoz del primer ministro.

El presidente israelí se reunirá con Starmer en el número 10 de Downing Street, su residencia oficial, donde le transmitirá la «repulsa» del Gobierno británico ante la incursión del Ejército de Israel en Gaza.

«El primer ministro ya ha hablado anteriormente de la repulsa que él y los ciudadanos sienten al ver en nuestras pantallas de televisión las imágenes de niños, mujeres y personas que sufren en Gaza y la intolerable situación sobre el terreno», añadió.

Starmer «planteará la situación al presidente Herzog», como parte de «los continuos esfuerzos diplomáticos para poner fin al sufrimiento y lograr la paz que tanto israelíes como palestinos desean».

La reunión se producirá un día después del ataque del Ejército de Israel en Catar, en unos edificios residenciales que albergaban a varios miembros del buró político de Hamás en Doha, causando la muerte de dos de ellos. EFE

