Starmer abre una cuenta en TikTok para comunicarse con una audiencia «más amplia»

2 minutos

Londres, 08 dic (EFE).- El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, estrenó este lunes su perfil oficial en la red social TikTok con el objetivo de comunicar las decisiones gubernamentales a una audiencia «más amplia».

El jefe del Ejecutivo británico subió este lunes en su cuenta de la plataforma, @keirstarmer, un primer vídeo de 13 segundos en el que pronunciaba un escueto «Seguidme en Tiktok», acompañado de su esposa, Victoria, durante el encendido de las luces de Navidad de su residencia oficial, el número 10 de Downing Street en Londres.

Un segundo vídeo, publicado horas más tarde, capturaba el momento de la llegada a Downing Street del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para su reunión de hoy con Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, sobre la guerra de Ucrania.

Tras lanzar la cuenta, el portavoz oficial de Starmer aseguró que la razón de la presencia en TikTok responde a un «intento de alcanzar audiencias allá donde están, pues la comunicación está cambiando y la gente tiene derecho a conocer las decisiones que el Gobierno está tomando, cómo les afecta y cómo son», según recogen medios británicos.

«TikTok es simplemente otra forma de hacer eso y de alcanzar esa audiencia más amplia», agregó.

Por el momento, el primer ministro británico ha recabado en sus primeras horas en TikTok poco más de 2.500 seguidores, aunque el primero de los vídeos ya supera las 50.000 visitas.

Downing Street también confirmó que se han llevado a cabo «medidas de seguridad» para poder operar la cuenta de Starmer en la plataforma, así como con el perfil genérico con el que ya contaba el Gobierno británico.

En 2023, TikTok fue vetada en los dispositivos distribuidos por el Ejecutivo de Londres en respuesta por las preocupaciones de seguridad derivadas de la empresa tecnológica china ByteDance, matriz de la plataforma.

«Las restricciones sobre el uso de la aplicación en la mayor parte de los dispositivos gubernamentales siguen vigentes y no hay cambios en nuestra política de seguridad en lo que se refiere a TikTok», comentó el portavoz de Starmer.

Starmer sigue así la estela de otros mandatarios como el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que también ha aumentado recientemente su presencia en la plataforma con resúmenes semanales o recomendaciones culturales. EFE

