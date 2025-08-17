Starmer acompañara a Zelenski, Von der Leyen y otros líderes europeos a Washington
Londres, 17 ago (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, viajará a Washington con varios líderes europeos para acompañar este lunes al presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, en una reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este domingo el Gobierno del Reino Unido.
Según un comunicado de Downing Street, Starmer está «dispuesto a apoyar esta siguiente fase de negociaciones», durante las que «reafirmará que su apoyo a Ucrania continuará mientras sea necesario».
El líder laborista acompañará a Zelenski junto a otros líderes europeos como el presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, entre otros. EFE
