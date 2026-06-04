Starmer acusa a Elon Musk de «sembrar la división» por asesinato de un estudiante inglés

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Londres, 4 jun (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, acusó este jueves al magnate Elon Musk de intentar «sembrar la división» en el Reino Unido por el asesinato del estudiante Henry Nowak en Southampton, en el sur de Inglaterra, y resaltó que el pueblo de su país es «razonable y tolerante».

El dueño de la red social X ha colgado varios comentarios en su plataforma sobre la respuesta policial al apuñalamiento del joven blanco británico de 18 años y criticó «el trato atroz que recibió Nowak por parte de la policía en sus últimos momentos».

Nowak, estudiante de Finanzas en la Universidad de Southampton, murió el 3 de diciembre de 2025 tras ser apuñalado por el joven británico de religión sij Vickrum Digwa, quien el lunes fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 21 años en prisión.

Este caso causó una gran conmoción en el Reino Unido después de que unas imágenes captadas por las cámaras corporales de la policía mostrasen al estudiante tumbado en el suelo mientras los agentes lo esposaban, al tiempo que ignoraban sus quejas de que estaba herido y no podía respirar. Pocos minutos después el chico perdió la vida.

Tras salir a la luz el vídeo, numerosas personas se concentraron el martes por la noche en Southampton para expresar la indignación por la actuación policial, pero la protesta se tornó violenta cuando los congregados lanzaron diversos objetos, como piedras y latas, contra los agentes que intentaban controlar el desorden. Once policías resultaron heridos y dos hombres fueron arrestados.

Durante una visita hoy a York, en el norte de Inglaterra, el primer ministro dijo a los medios que «(Elon) Musk, una vez más, se está inmiscuyendo en nuestra política en los últimos días, intentando sembrar la división», lamentó. Pero «esa no es la identidad del Reino Unido. En el Reino Unido, somos personas razonables y tolerantes».

«Cuando nos enfrentamos a un caso tan terrible como el de Henry Nowak, reaccionamos con calma, como lo ha hecho su familia», dijo, en alusión al llamamiento que el padre del joven hizo para no convertir su asesinato en «un motivo para azuzar las divisiones».

«Pueden ser necesarios cambios y no deberíamos eludirlos», afirmó el líder laborista sobre la actuación de las fuerzas del orden en situaciones como la de Nowak.

Hoy la Fiscalía informó de que dos hombres han sido acusados por los disturbios del pasado martes en Southampton.

Se trata de Matt Styler, de 50 años, acusado de agredir a un agente de policía, y Daniel Frost, de 44, al que se han presentado cargos por alteración del orden público y posesión de un arma ofensiva, según la fiscalía. Los dos comparecen este jueves ante la Corte de Magistrados de Southampton. EFE

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