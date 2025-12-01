Starmer admite que el Brexit dañó la economía y urge a estrechar la relación con la UE

Londres, 1 dic (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó este lunes que el Reino Unido debe «afrontar la realidad» de que el acuerdo del Brexit «dañó de forma significativa» a la economía, y defendió que el país deberá seguir acercándose a la Unión Europea (UE) para impulsar el crecimiento.

Starmer sostuvo que «no existe una visión económica creíble» para el Reino Unido que no lo sitúe como «una economía abierta y comercial», y subrayó que la recuperación pasa por «reducir fricciones» con Bruselas.

«Tenemos que seguir avanzando hacia una relación más estrecha con la UE y debemos ser adultos al respecto, aceptar que eso exigirá concesiones», dijo a la prensa durante un acto en Londres.

El líder laborista recordó que su Gobierno ya ha cerrado acuerdos con Estados Unidos, India y la propia UE, y aseguró que continuará «rechazando la inercia» y «tomando el control del futuro» del país mediante relaciones comerciales pragmáticas en todo el mundo.

El mensaje apunta a un cambio de posición en el gobernante Partido Laborista, antaño abiertamente europeísta pero que, hasta ahora, había evitado abordar el Brexit para no arriesgarse a perder votos, ya que sigue siendo una línea roja para buena parte del electorado.

Mientras la derecha conservadora y la populista mantienen su rechazo a las estructuras europeas, los liberaldemócratas -tercera fuerza parlamentaria- y el ascendente Partido Verde abogan por un nuevo acercamiento hacia la UE.

Para Starmer, hacer crecer la economía es la prioridad absoluta, sin lo cual sería difícil aspirar a ganar las próximas elecciones en 2029.

El primer ministro acordó con la UE en mayo pasado «relanzar» las relaciones tras años de tensiones derivadas de la salida británica del bloque comunitario, ejecutada en 2020, lo que permitió abrir negociaciones para pactos en comercio, ciencia, movilidad y seguridad.

Con todo, el Gobierno de Londres anunció el viernes el fracaso de las negociaciones para el acceso del Reino Unido al fondo europeo de adquisición de equipamiento de defensa SAFE, dotado con unos 150.000 millones de euros, aunque aseguró que podrá participar como país tercero en proyectos específicos. EFE

