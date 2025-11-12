Starmer afirma que Gobierno británico está unido y niega desafíos internos a su liderazgo

Londres, 12 nov (EFE).- El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, afirmó este miércoles que el Gobierno que él dirige se encuentra «unido», ante los rumores sobre los desafíos a su liderazgo en el Partido Laborista que sus aliados niegan.

«Este es un equipo unido y estamos trabajando juntos para lograrlo», dijo Starmer en la Cámara de los Comunes (baja) en la sesión semanal de preguntas al mandatario británico después de que la líder de la oposición, la conservadora Kemi Badenoch, le dijera que existe una «cultura tóxica» en el número 10 de Downing Street, sede del primer ministro.

Este miércoles, el periódico británico ‘The Guardian’ informó de que la residencia oficial del primer ministro se encuentra en «modo búnker total» para hacer frente a cualquier intención de reemplazarlo, dado el temor existente de que compañeros de filas intenten desafiar su liderazgo en las próximas semanas.

Ante las conjeturas aireadas por varios medios de que es el actual titular de Sanidad, Wes Sterling, el que encabeza esta contestación interna a Starmer, éste consideró que se trata de un ataque de la prensa contra su ministro y afirmó que «cualquier ataque contra un miembro del Gabinete es completamente inaceptable».

Starmer mostró su apoyo a Streeting, que hoy se encuentra en Manchester (norte de Inglaterra) y que ha negado en varias entrevistas que esté disputando el liderazgo al primer ministro. De hecho, Starmer destacó que las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud se han reducido y que el titular de Sanidad «está haciendo un buen trabajo».

En unas declaraciones hoy a la BBC, Streeting calificó de «tonterías contraproducentes» las insinuaciones de que desafiaría a Starmer y consideró que no ve en este momento que exista un intento de desbancar al primer ministro.

El liderazgo de Starmer se encuentra en una situación delicada ante las últimas encuestas de intención de voto, que sitúan al partido populista de derechas Reform UK por delante de los laboristas, mientras que el último sondeo de la firma YouGov afirma que el 73 % de los consultados -1.752 adultos- considera que el líder laborista no es un buen primer ministro.

El puesto de primer ministro británico ha sido muy inestable en los últimos tiempos y desde el conservador David Cameron (2010-2016) ninguno ha durado en su puesto más de tres años. En cuanto a Starmer, lleva solo un año y medio en el cargo y su popularidad no deja de caer en picado. EFE

