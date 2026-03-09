Starmer afirma que supervisa «los riesgos» económicos de la guerra en Oriente Medio

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo el lunes que está supervisando «los riesgos” económicos que plantea el conflicto en Oriente Medio, cuando los precios de los hidrocarburos se disparan y generan temores de una gran crisis financiera.

«Cuanto más tiempo continúe esto, más probable será que exista un impacto en nuestra economía, en la vida y en los hogares de todos, y en cada empresa», dijo Starmer.

«Nuestro trabajo es adelantarnos a eso, mirar más allá de lo que viene, supervisar los riesgos y trabajar con otros en relación con ello», añadió.

Rachel Reeves, la ministra británica de Finanzas, «está en contacto diario con el Banco de Inglaterra para asegurarse de que nos mantenemos un paso por delante», añadió.

Reeves participa el lunes en una reunión de ministros de Finanzas del G7, que podrían decidir recurrir a las reservas estratégicas de petróleo para intentar frenar la subida del precio del barril, consecuencia de la guerra en Oriente Medio, que comenzó hace poco más de una semana.

Starmer también se refirió a las conversaciones con las autoridades estadounidenses, después de que Donald Trump lo haya atacado en varias ocasiones, criticando en particular la negativa al uso de las bases militares británicas para sus ataques iniciales contra Irán.

«Las conversaciones con nuestros homólogos estadounidenses se están llevando a cabo a todos los niveles, todo el tiempo, todos los días. Esa es la naturaleza de la relación», dijo Starmer, que el domingo mantuvo su primer contacto telefónico con Trump desde que estalló la guerra el 28 de febrero.

Sin embargo, Starmer reiteró que «las decisiones sobre lo que es de mayor interés para Reino Unido, corresponden al primer ministro británico».

