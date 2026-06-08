Starmer amenaza a tecnológicas si no impiden que los niños accedan a imágenes sexuales

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Londres, 8 jun (EFE).- Las empresas tecnológicas que operan en el Reino Unido deben implementar controles de seguridad en los dispositivos a fin de impedir que los niños envíen o reciban imágenes sexuales explícitas, de lo contrario el Gobierno tomará medidas, avisó este lunes el primer ministro británico, Keir Starmer.

«Si se niegan a hacerlo, actuaremos y cambiaremos la ley», afirmó Starmer en un discurso pronunciado en Londres en la Semana Tecnológica dedicada a la inteligencia artificial (AI).

El líder laborista subrayó que, durante demasiado tiempo, se ha argumentado que el acceso a esas imágenes es el precio que la gente tiene que pagar por contar con tecnología moderna y que «los padres simplemente tienen que aceptar» esta situación.

«Pero yo rechazo completamente esa idea, porque la tecnología debe adaptarse a las necesidades de la sociedad y no al revés», subrayó el jefe de Gobierno ante el abrumador avance tecnológico.

Al pedir los cambios, el primer ministro puntualizó que este «no es un reto imposible», sino que las empresas más innovadoras del mundo pueden resolverlo.

Asimismo, señaló que el Reino Unido está en una posición privilegiada para liderar la revolución tecnológica mundial y beneficiarse del crecimiento de la IA.

«Se trata de una revolución con el potencial de transformar vidas, fortalecer comunidades y crear oportunidades en todo el país, una revolución que el Reino Unido está en una posición única para liderar. El Reino Unido es la tercera economía tecnológica más grande del mundo», consideró Starmer.

«Nuestras empresas emergentes han captado cerca de la mitad de toda la inversión europea en tecnología este año», añadió.

Ante esta revolución tecnológica, Starmer consideró que debe beneficiar a todo el mundo y no solo a unos pocos privilegiados.

El Gobierno británico, indicó, apoya a las empresas británicas para que lideren el camino, impulsando el crecimiento y la inversión para que se traduzcan en más empleos y comunidades más fuertes.

En el Reino Unido, la IA es útil en algunos ámbitos, dijo, ya que está agilizando los diagnósticos en el Servicio Nacional de Salud (NHS, en inglés) y reduce la acumulación de casos en los tribunales.

En el Reino Unido el avance de la IA ha sido importante en el sector de la sanidad. La semana pasada, investigadores de la Universidad inglesa de Cambridge informaron de que han empezado a desarrollar por primera vez una vacuna pensada para proteger contra una variedad de virus con la ayuda de la IA.

El equipo de Cambridge afirma que es la primera vez que un componente clave de una vacuna ha sido diseñado íntegramente mediante IA y posteriormente probado en seres humanos. EFE

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