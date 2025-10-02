The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Swiss democracy
Starmer anuncia más seguridad policial en las sinagogas tras el ataque en Mánchester

Londres, 2 oct (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este jueves que se desplegarán «recursos policiales adicionales» en las sinagogas del Reino Unido tras el ataque que dejó cuatro heridos en un templo de Mánchester (noroeste de Inglaterra).

Starmer dijo que hará todo lo posible por «mantener segura a la comunidad judía» antes de volar de regreso a territorio británico desde Copenhague (Dinamarca), donde asistía a una cumbre de la Comunidad Política Europea. EFE

Debate
¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Debate
¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Debate
¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

