Starmer anuncia más seguridad policial en las sinagogas tras el ataque en Mánchester
Londres, 2 oct (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este jueves que se desplegarán «recursos policiales adicionales» en las sinagogas del Reino Unido tras el ataque que dejó cuatro heridos en un templo de Mánchester (noroeste de Inglaterra).
Starmer dijo que hará todo lo posible por «mantener segura a la comunidad judía» antes de volar de regreso a territorio británico desde Copenhague (Dinamarca), donde asistía a una cumbre de la Comunidad Política Europea. EFE
jm/ja/jgb