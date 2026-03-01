Starmer anuncia una participación más activa del Reino Unido en la guerra contra Irán

Londres, 1 mar (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este domingo una participación más activa del Reino Unido en la guerra contra Irán, y aseguró que cazas británicos «han interceptado con éxito bombardeos iraníes».

Sostuvo que los países del golfo Pérsico -«nuestros socios», los llamó- han solicitado del Reino Unido «hacer más para defenderlos», y a eso responde esa mayor implicación.

Además, dijo que ha concedido a Estados Unidos el uso de bases británicas (no especificó cuáles) para propósitos defensivos específicos que incluyen ataques a bases iraníes «porque el único modo de frenar la amenaza es destrozar los misiles en origen, en sus depósitos o en las lanzaderas», especificó. EFE

