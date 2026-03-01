Starmer anuncia una participación más activa del Reino Unido en la guerra contra Irán

Londres, 1 mar (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este domingo una participación más activa del Reino Unido en la guerra contra Irán, y aseguró que cazas británicos «han interceptado con éxito bombardeos iraníes».

Sostuvo que los países del golfo Pérsico -«nuestros socios», los llamó- han solicitado del Reino Unido «hacer más para defenderlos», y a eso responde esa mayor implicación.

Además, dijo que ha concedido a Estados Unidos el uso de bases británicas (no especificó cuáles) para propósitos defensivos específicos que incluyen ataques a bases iraníes «porque el único modo de frenar la amenaza es destrozar los misiles en origen, en sus depósitos o en las lanzaderas», especificó.

Esos misiles que Irán está disparando por toda la región matan a civiles inocentes, ponen en peligro a los británicos y agreden a países sin relación con este conflicto, razonó Starmer.

Starmer desmintió así a quienes aseguraron que el Reino Unido había negado el uso de esas bases a la aviación estadounidense, en un aparente intento de mantener cierta equidistancia en este conflicto.

Esta mayor implicación en la guerra -aunque Starmer no utilizó la palabra- es «acorde con la legalidad internacional», subrayó, y publicó a continuación un argumentario para sostener esa afirmación, en el que sostiene que se basa en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas.

Poco antes de realizar estas declaraciones, el Reino Unido, Francia y Alemania habían hecho público un comunicado conjunto en el que mostraban su disposición a atacar a Irán.

«Tomaremos medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, potencialmente permitiendo las acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones en su origen», indicaron los tres países en una declaración conjunta. EFE

