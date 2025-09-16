The Swiss voice in the world since 1935

Starmer aplaude la «vital» mediación de Catar en el conflicto en Gaza

Londres, 16 sep (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, participó el lunes en una videollamada con los líderes de Catar, Jordania, Egipto, Francia y Canadá para abordar el ataque israelí en Doha y «aplaudió el vital papel de mediación» de las autoridades cataríes, informó este martes un portavoz de Downing Street.

En la reunión, los participantes abordaron «el inaceptable ataque israelí» a Doha de la semana pasada y coincidieron en que deben redoblar los esfuerzos por la paz y una solución a largo plazo para poner fin al ciclo de violencia en Gaza, resaltó el portavoz.

«El primer ministro aplaudió el vital papel de mediación de Catar y su firme compromiso de continuar las conversaciones, y añadió que el Reino Unido está dispuesto a apoyar estos esfuerzos», agregó.

Los participantes abordaron «la terrible situación» en Gaza y dejaron claro que Israel debe cambiar de rumbo de inmediato, «deteniendo su ofensiva terrestre y permitiendo el ingreso de ayuda humanitaria sin retraso» en la franja palestina, puntualizó.

El Gobierno británico ha indicado que reconocerá un Estado palestino en la próxima Asamblea de la ONU a menos que Israel acuerde un alto el fuego, permita la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, renuncie a anexiones en Cisjordania y se comprometa con un proceso de paz duradero. EFE

