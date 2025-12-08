Starmer asegura que no presionará a Zelenski para que acepte el plan de paz

Londres, 8 dic (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, aseguró este lunes que no presionará al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para que acepte el plan de paz diseñado por Estados Unidos para acabar con la guerra en su país.

Starmer efectuó esas declaraciones antes de reunirse hoy en Londres con Zelenski, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, en su residencia oficial del 10 de Downing Street, para abordar el último plan de paz elaborado a partir de conversaciones entre funcionarios ucranianos y estadounidenses en Florida (EE.UU.) la semana pasada.

«No presionaré al presidente», respondió Starmer a preguntas de la cadena ITV News, al tiempo que subrayó que el objetivo de su Gobierno y los aliados es lograr una paz justa y duradera en Ucrania.

«Hablaré con él sobre esto (…) Lo más importante es garantizar que, si hay un cese de hostilidades, y espero que lo haya, sea justo y duradero, y en eso nos centraremos esta tarde», explicó el jefe del Gobierno británico.

Destacó asimismo que la reunión en Downing Street de los líderes del formato conocido como E3 (R.Unido, Francia y Alemania) ofrecerá «bastante tiempo privado para hablar sobre el plan de paz».

Asimismo, el primer ministro destacó la importancia de garantizar que, en caso de que haya una tregua, se cumpla con condiciones porque, recordó, «hemos tenido un alto el fuego antes y no se ha mantenido».

«Es importante tener presente que este conflicto lleva casi cuatro años, que Rusia es el agresor y, por lo tanto, si se quiere un alto el fuego, debe ser justo porque Ucrania ha sufrido enormes pérdidas y ha pagado un precio muy alto por una guerra que no ha provocado, pero también debe ser duradero, porque sabemos que (el presidente ruso, Vladímir) Putin no respeta los acuerdos que no cuentan con sólidas garantías de seguridad, así que en eso nos centraremos», puntualizó.

El domingo por la noche, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que a los negociadores de Zelenski les «encanta» el último plan, pero afirmó sentirse «un poco decepcionado» de que el presidente ucraniano «aún no haya leído la propuesta».

Mientras, Zelenski señaló que sus negociadores le informarían y que «algunos temas solo se pueden abordar en persona». EFE

