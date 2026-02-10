Starmer asegura que su gobierno está «fuerte y unido» pese al escándalo del caso Epstein

El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó el martes que su gobierno está «fuerte y unido» en un intento de disipar dudas sobre su futuro después de descartar el lunes dimitir por un escándalo vinculado al caso Epstein.

El dirigente laborista se encuentra bajo presión por haber nombrado como embajador en Estados Unidos a Peter Mandelson pese a conocer sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, un caso que ya provocó la salida de dos de sus asesores.

«El primer ministro agradeció al gabinete político su apoyo. Dijo que son fuertes y están unidos», según un resumen de la reunión ordinaria ministerial de los martes, proporcionado por Downing Street.

Starmer aseguró a los ministros que su gobierno «continuará con su enfoque incansable en las prioridades del pueblo británico, incluida la lucha contra el costo de la vida», añadió el comunicado.

La posición de Starmer parecía precaria el lunes, cuando el líder laborista escocés, Anas Sarwar, exigió su dimisión por haber nombrado en diciembre de 2024 a Peter Mandelson como embajador en Washington.

La polémica por las últimas revelaciones sobre los vínculos entre Epstein y Mandelson, destituido en septiembre de 2025, es la peor crisis del gobierno tras asumir el poder en julio de 2024.

El martes por la tarde, durante una visita pública a Hertfordshire (sureste de Inglaterra), para tratar el tema del costo de la vida, Starmer criticó a aquellos que sugieren que el Partido Laborista debería plantearse un debate interior tras las disensiones producidas en los últimos días.

«A esas personas les digo, nunca me apartaré del mandato que se me dio para cambiar este país», señaló Starmer.

– Dimisión de asesores –

La crisis ha provocado la reciente salida de dos asesores cercanos a Starmer.

El director de comunicación, Tim Allan, dimitió el lunes, menos de 24 horas después de que también dejara su cargo el jefe de gabinete de Starmer, Morgan McSweeney.

Tras estas dos dimisiones, podrían llegar otras, como la del secretario del gabinete, el funcionario más alto de la administración pública, según medios británicos.

Pero varios pesos pesados del laborismo se han movilizado para apoyar a Starmer, como quien fue su viceprimera ministra, Angela Rayner, o el ministro de Salud, Wes Streeting, mencionados como posibles sucesores de Starmer.

Los llamados a la marcha de Starmer, expresadas en las filas laboristas, se acallaron el martes, y otras voces influyentes del partido salieron a respaldarlo, como la ministra principal de Gales, Eluned Morgan.

El alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, posible rival de Starmer, también expresó su apoyo y llamó a la «estabilidad» en el partido.

Como señal de apaciguamiento, Starmer reiteró el martes su confianza en Anas Sarwar, el líder del Partido Laborista en Escocia, que el lunes había pedido su dimisión.

Una próxima publicación de los documentos sobre el proceso de nombramiento y destitución de Mandelson podría reavivar las preguntas sobre el criterio de Starmer y lo que sabía de sus vínculos con Epstein antes de nombrarlo.

