Starmer asistirá a la próxima cumbre del clima en Brasil

Londres, 20 oct (EFE).- El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, asistirá a la próxima cumbre del clima, la COP 30, prevista en Belém (Amazonia brasileña) en noviembre próximo, confirmó un portavoz del 10 de Downing Street este lunes.

«El primer ministro (británico, Keir Starmer) asistirá a la cumbre del clima COP30 en Belém, Brasil, el próximo mes», dijo la oficina del jefe del Ejecutivo de Londres, según medios locales.

Downing Street argumentó la presencia de Starmer en la cumbre en que el «cero neto es la oportunidad económica del siglo XXI, que tiene el potencial de reavivar nuestros núcleos industriales, crear buenos empleos para el futuro y reducir las facturas a largo plazo».

«Por ello estamos recuperando al Reino Unido como líder mundial en acción climática y crecimiento verde y pueden esperar ver al primer ministro impulsando esta agenda en la cumbre del próximo mes», agregó.

El diario británico Financial Times publicó el pasado mes de septiembre, citando a fuentes cercanas a Starmer, que el líder británico no tenía planes de asistir a la cumbre de Brasil y que había una «gran pelea» dentro del Gobierno entre los funcionarios que presionaban al primer ministro a ir a la COP30 y los que pensaban que debía centrar sus esfuerzos en «asuntos internos».

Starmer, quien asistió también a la COP29 del año anterior en Bakú (Azerbaiyán), criticó en su momento a su predecesor, el conservador Rishi Sunak, en 2022 cuando se rumoreaba que no estaría en la cita de ese año en Egipto -aunque finalmente fue- y declaró: «Si yo fuera primer ministro, iría».

Por este motivo, los rumores iniciales de que Starmer no estaría en Brasil habían despertado recelos en algunas formaciones políticas, como la de los Liberal Demócratas, que llegaron a tildar al líder laborista de «hipócrita».

Como parte de la delegación británica en Belém también se espera la presencia del príncipe Guillermo de Gales, que acudirá en representación de su padre, el rey Carlos III, a la cumbre de líderes mundiales, según informó previamente el Palacio de Buckingham. EFE

