Starmer asistirá este lunes a Egipto a la cumbre de paz donde se firmará el plan para Gaza

2 minutos

Londres, 11 oct (EFE).- El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, asistirá este lunes a la cumbre internacional de paz en Egipto donde se espera que se firme oficialmente el plan de paz para Gaza, según informó este sábado Downing Street en un comunicado difundido por medios británicos.

Se espera que el jefe del Gobierno británico rinda un «particular homenaje» al presidente estadounidense, Donald Trump, que también se prevé que acuda a la cita, así como al trabajo diplomático de los mediadores de Egipto, Catar y Turquía, adelantó la oficina de Starmer.

En concreto, Starmer agradecerá al jefe de la Casa Blanca y los países intermediarios el haberles traído «a este punto» y hará un llamamiento a la «coordinación continua para asegurar un progreso rápido hacia la segunda fase» del plan.

Del mismo modo, el líder británico ofrecerá «el firme apoyo y el compromiso» del Reino Unido con los socios internacionales en los esfuerzos por mantener el alto el fuego, hacer llegar la asistencia humanitaria y asegurar una base para una paz y seguridad duraderas.

Durante la cumbre, que se celebrará en la ciudad egipcia de Sharm El Sheikh, se prevé que se produzca una «ceremonia de firma» del plan de paz para Gaza, que supondrá un «punto de inflexión» para Oriente Medio tras dos años de «conflicto y derramamiento de sangre», agregó Downing Street.

Además de Starmer, una veintena de líderes internacionales como el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, o el presidente francés, Emmanuel Macron, también han confirmado su asistencia a la cumbre de paz en Egipto.

Este viernes, tras el acuerdo alcanzado entre Hamás e Israel para implementar la primera parte del plan de paz para Gaza auspiciado por Trump, entró en vigor el alto el fuego y las tropas israelíes se retiraron de las urbes gazatíes en dirección a otras partes acordadas del enclave.

Esta primera fase contempla asimismo la entrada de más ayuda humanitaria a Gaza y la devolución de los rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos, por lo que la milicia islamista de Hamás tiene hasta el mediodía del lunes hora local (09:00 GMT) para soltar a todos los cautivos, tanto vivos como muertos, que todavía siguen en la Franja. EFE

rb/nvm